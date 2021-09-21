Ляшко назвал области, которые ближе всех к включению в "красную" зону

"Ближе всего к "красному" уровню у нас западные области Украины, как это было в 2020-м и в 2021 годвх. В частности, Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области", – сказал он.

Ляшко напомнил, что по всей Украине в ближайшее время планируюту становить "желтый" уровень.

"После этого на "зеленый" уровень мы можем выйти только тогда, когда семь дней подряд у нас индикаторы будут соответствовать "зеленому" уровню. "Красный" и "оранжевый" уровни устанавливаются для отдельных регионов. Чтобы был установлен "красный" уровень эпидемической опасности, область должна несколько дней подряд превышать один или два показателя, которые определены в постановлении Кабмина. Они в первую очередь оценивают систему здравоохранения: количество коек с кислородом, которые заняты пациентами, количество пациентов, которые подключены к кислородной терапии", – сказал он.