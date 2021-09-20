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За сутки в Украине выявили чуть более 2 тыс. случаев COVID-19

19 сентября от COVID-19 выздоровело 565 человек
19 сентября от COVID-19 выздоровело 565 человек
Фото: depositphotos.com

19 сентября в Украине подтвердили 2265 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook проинформировало Министерство здравоохранения.

Среди заболевших 275 детей и 22 медработника. За прошедшие сутки госпитализировано 1255 человек, умерло 44 пациента, выздоровело 565 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200) областях, Киеве (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.

За последние 24 часа сделано  24 792 теста на коронавирус, из которых 13 058 – методом ПЦР.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 350 646 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 54 919 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 231 417 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1951504775012618

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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