Переболевшие COVID-19 защищены лучше вакцинированных – иммунолог

Волянский: Вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех Фото: Андрій Волянський / Facebook

"Вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает некоторую часть людей. Кто сказал, что 80% вакцинированных школьных учителей – это гарантия того, что никто не будет болеть?" – сказал медик.

По его словам, по-настоящему защищен тот, кто имеет иммунный щит, который может быть и естественным, и искусственным.

"Переболевшие защищены гораздо лучше вакцинированных. Большая часть вакцинированных также защищена, но не все. Среди вакцинированных надо находить не ответивших и перед ними ставить вопрос о третьей дозе", – сказал Волянский.

Он добавил, что важно вакцинировать уязвимые группы граждан.

"С 20 июля мы вакцинировали всех желающих. При этом в возрастной группе 80+ – лишь 8% вакцинированных дважды", – отметил иммунолог.

8 сентября Волянский заявил, что из 10 млн доз вакцины от COVID-19 в Украине только 2,8 млн введено людям старше 60 лет. По его мнению, наиболее уязвимая группа осталась беззащитной.