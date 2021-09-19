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Переболевшие COVID-19 защищены лучше вакцинированных – иммунолог

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Волянский: Вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех
Волянский: Вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех
Фото: Андрій Волянський / Facebook

Большая часть тех, кто получил прививки от коронавируса, имеет защиту от инфекции, но не все. Об этом 17 сентября в эфире телеканала "Украина 24" заявил иммунолог Андрей Волянский.

"Вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает некоторую часть людей. Кто сказал, что 80% вакцинированных школьных учителей – это гарантия того, что никто не будет болеть?" – сказал медик.

По его словам, по-настоящему защищен тот, кто имеет иммунный щит, который может быть и естественным, и искусственным.

"Переболевшие защищены гораздо лучше вакцинированных. Большая часть вакцинированных также защищена, но не все. Среди вакцинированных надо находить не ответивших и перед ними ставить вопрос о третьей дозе", – сказал Волянский.

Он добавил, что важно вакцинировать уязвимые группы граждан.

"С 20 июля мы вакцинировали всех желающих. При этом в возрастной группе 80+ – лишь 8% вакцинированных дважды", – отметил иммунолог.

8 сентября Волянский заявил, что из 10 млн доз вакцины от COVID-19 в Украине только 2,8 млн введено людям старше 60 лет. По его мнению, наиболее уязвимая группа осталась беззащитной.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. С начала кампании в Украине привито 6,2 млн человек, 5,1 человек получили две дозы вакцины от коронавируса.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Теги: Украина, вакцинация, Андрей Волянский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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