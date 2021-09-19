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В Киевской области после прививки от COVID-19 скончался студент

Студенту было 19 лет
Студенту было 19 лет
Фото: ugi.edu.ua

В день вакцинации от коронавирусной инфекции скончался 19-летний студент третьего курса Украинского гуманитарного института (УГИ, в Буче Киевской области) Владимир Сало. Об этом 14 сентября проинформировал сайт вуза.

"В 14.30 он вакцинировался от коронавируса. К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18.30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20.15 начались судороги. В 20.35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда "скорой", которая прибыла в 20.45. "Скорая" реанимировала Вову час", – говорится в сообщении.

В вузе утверждают, что в справке указана причина смерти: "Сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность", а окончательный вывод будет известен "только через месяц, после завершения медицинских исследований".

Сало был родом из села Добросин Львовской области. Он был младшим сыном из пяти детей.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 19 сентября подтвердили 2,3 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 54,9 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,2 млн человек.

Теги: медицина, смерть, Киевская область, вакцинация, исследование, студенты, Буча, инфекция, температура, вакцина, коронавирус, прививки
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