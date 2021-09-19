В Киевской области после прививки от COVID-19 скончался студент

"В 14.30 он вакцинировался от коронавируса. К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18.30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20.15 начались судороги. В 20.35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда "скорой", которая прибыла в 20.45. "Скорая" реанимировала Вову час", – говорится в сообщении.

В вузе утверждают, что в справке указана причина смерти: "Сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность", а окончательный вывод будет известен "только через месяц, после завершения медицинских исследований".

Сало был родом из села Добросин Львовской области. Он был младшим сыном из пяти детей.