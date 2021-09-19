Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в 10 областях Украины

Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Винницкой (66%), Днепропетровской (65,4%), Донецкой (50,4%), Закарпатской (63,9%), Луганской (73,3%), Львовской (64,2%), Николаевской (100,8%), Ровенской (75,7%), Харьковской (57,9%) и Черкасской (67%) областях.

В Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Ровенской и Харьковской областях показатель превышен три дня подряд.

Показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 19 сентября подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,9 тыс. пациентов, выздоровело 2,2 млн человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.