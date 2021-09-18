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Moderna защищает от госпитализации лучше других вакцин от COVID-19 – исследование СDC

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Вакцина Moderna эффективнее против COVID-штамма "Дельта"
Вакцина Moderna эффективнее против COVID-штамма "Дельта"
Фото: ЕРА

Вакцина производства американской компании Moderna наиболее эффективна от госпитализации при COVID-19. Об этом написало издание The Hill 17 сентября со ссылкой на исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Вакцина Moderna показала 93% эффективности, а препараты Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson – 88% и 71%. Специалисты указали, что все вакцины от COVID-19, одобренные или разрешенные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, обеспечивают существенную защиту от госпитализации.

В исследовании участвовали более 3,6 тыс. взрослых, они попали в 21 больницу в 18 штатах с 11 марта по 15 августа этого года. Из них 1682 человека получили положительные результаты теста на COVID-19, остальные считались контрольной группой. Взрослых с ослабленным иммунитетом в исследование не включили.

Большинство участников (64%) не были вакцинированы. Почти 13% были полностью привиты вакциной Moderna, 20% – Pfizer и 3,1% – Johnson & Johnson. Эффективность вакцины Moderna достигла 93% в период от 14 до 120 дней после введения второй дозы и немного снизилась до 92% примерно через четыре месяца.

Эффективность прививок Pfizer составила 91% в период от 14 до 120 дней после второй прививки и 77% после 120 дней. В CDC заключили, что такие данные свидетельствуют о том, что вакцины Moderna и Pfizer обеспечивают большую защиту, чем вакцина Johnson & Johnson.

Контекст:

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech была первой, которую одобрила ВОЗ (это случилось в декабре 2020 года). Эффективность препарата оценивается в 95%. Препарат разрешен в Украине, по данным Минздрава, им сделали 1,8 млн прививок.

В США одобрены вакцины Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer/BioNTech. Последние две применяются по двудозной схеме, препарат Johnson & Johnson (Janssen) вводится один раз.

Вакцина Spikevax от Moderna стала пятым препаратом, одобренным ВОЗ. Результаты испытаний этой вакцины сперва показали эффективность 94,1%, но в апреле компания снизила ее эффективность до 90%.

Результаты исследования американской медицинской сети Vision показали, что вакцина Moderna эффективнее против COVID-штамма "Дельта", чем Pfizer и Johnson & Johnson.

Теги: США, вакцинация, исследование, медики, Johnson & Johnson, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer, Moderna, CDC
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