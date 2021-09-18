Moderna защищает от госпитализации лучше других вакцин от COVID-19 – исследование СDC

Вакцина Moderna показала 93% эффективности, а препараты Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson – 88% и 71%. Специалисты указали, что все вакцины от COVID-19, одобренные или разрешенные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, обеспечивают существенную защиту от госпитализации.

В исследовании участвовали более 3,6 тыс. взрослых, они попали в 21 больницу в 18 штатах с 11 марта по 15 августа этого года. Из них 1682 человека получили положительные результаты теста на COVID-19, остальные считались контрольной группой. Взрослых с ослабленным иммунитетом в исследование не включили.

Большинство участников (64%) не были вакцинированы. Почти 13% были полностью привиты вакциной Moderna, 20% – Pfizer и 3,1% – Johnson & Johnson. Эффективность вакцины Moderna достигла 93% в период от 14 до 120 дней после введения второй дозы и немного снизилась до 92% примерно через четыре месяца.

Эффективность прививок Pfizer составила 91% в период от 14 до 120 дней после второй прививки и 77% после 120 дней. В CDC заключили, что такие данные свидетельствуют о том, что вакцины Moderna и Pfizer обеспечивают большую защиту, чем вакцина Johnson & Johnson.