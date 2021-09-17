В Минздраве сообщили о безопасности смешивания COVID-вакцин Moderna и Pfizer

Смешивать мРНК-вакцины разрешают не только в Украине Фото: ЕРА

"Минздрав Украины в июле одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики позволить комбинировать мРНК-вакцины. Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя", – говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что в случае, если человек первую дозу получил препаратом Moderna, то вторую можно делать Pfizer и наоборот.

"Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней. Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty / Pfizer-BioNTech является безопасным и эффективным", – добавили в министерстве.