За сутки украинцам сделали 123 тыс. прививок от коронавируса

"122 906 человек вакцинированы против COVID-19 за прошедшие сутки 16 сентября 2021 года. Одну дозу получил 72 201 человек, полностью иммунизированы 50 705 человек", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в четверг прививки в стране делали 833 мобильные бригады, 2884 пункта и 316 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 6 169 886 человек, из них получили одну дозу – 6 169 884 человека, полностью иммунизирован и получии две дозы – 5 059 771 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 229 655 прививок", – отметили в Минздраве.

Сутками ранее в Украине ввели 119 тыс. доз вакцин от COVID-19.

16 сентября больше всего прививок, по данным Минздрава, сделали вакциной Pfizer/BioNTech – 64 511.