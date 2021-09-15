В Мариуполе использовали весь запас Moderna. Еще два дня назад там говорили о возможной утилизации 1 тыс. доз вакцины

В Мариуполе использовали весь запас вакцины Moderna, говорит врач Фото: ЕРА

Всего в Мариуполь завезли 20 тыс. доз Moderna, сообщил он.

13 сентября руководитель департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель говорил, что срок годности вакцины истекает 16 сентября, в городе тогда была не использована 1 тыс. доз препарата.

Он рассказывал, что первую дозу получили 10,5 тыс. человек, а вторую на тот момент – 9,5 тыс. Ремпель призывал горожан, которые получили первую дозу и не получили вторую, привиться до истечения срока годности. Сообщалось, что больше эту вакцину завозить в Мариуполь не будут.

Сейчас в Мариуполе есть более 24 тыс. доз вакцин AstraZeneca и Coronavac, уточнили в горсовете.