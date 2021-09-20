Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря

Шмыгаль сказал, что правительство изменило подход к карантину Фото: kmu.gov.ua

Новые правила адаптивного карантина предусматривают ослабление ограничений для заведений, в которых первую дозу вакцины от COVID-19 получило менее 80% персонала, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы изменили подход к карантину и позволили работать таким заведениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни", – заявил глава Кабмина.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал, что нагрузка на систему здравоохранения пока контролируемая.

"Реанимационные кровати заняты на 33%, кровати с кислородом – на 29%. При этом людей, которым назначена кислородная терапия, на этих кроватях 19%", – сообщил министр.

По информации Кабмина, 21 сентября пройдет заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На нем рассмотрят вопрос установления "желтого" эпидемического уровня по всей Украине с 22 сентября.