Путин ушел на самоизоляцию из-за эмоционального выгорания – Белковский

"Ключевая, главная причина – это все-таки эмоциональное выгорание Владимира Владимировича Путина. Это эмоциональная перегрузка, связанная с несколькими катастрофами последних времен – и техногенными, и природными – и, конечно, с гибелью министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, который к Путину был весьма близок", – сказал он.

По словам политолога, главе Кремля "просто понадобился отдых, он не хотел больше засвечиваться на людях".

16 сентября в интервью "Эху Москвы" Белковский высказал предположение, что Путин вернется через 7–10 дней.

"Отдохнет немножко. Избавится от лишних контактов, которых он вообще не любит", – считает политолог.

Он также согласился с версией о том, что Путин мог использовать фактор самоизоляции, чтобы не ехать в Душанбе на саммиты Организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.

"Во-первых, потому что уже было известно, что там не будет председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, которые были приоритетными собеседниками для Путина. Но дело даже не в этом, а в противоречиях, которые накопились внутри этих организаций и в разрешении которых или, по крайней мере, в обсуждении их на высокой драматической ноте Путину пришлось бы участвовать, окажись он в Душанбе очно и физически в эти дни", – объяснил Белковский.