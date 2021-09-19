Жена бывшего зятя Путина выехала из России и боится возвращаться обратно – адвокат

Кирилл Шамалов в июле этого года направил в Хамовнический суд Москвы исковое заявление о признании брака с Жанной Шамаловой (Волковой) недействительным. Бизнесмен указал в иске, что Волкова вступила в брак с ним ради получения имущественной выгоды.

Адвокат Шамаловой рассказала, что от имени ответчицы подали письменное возражение на иск Шамалова общим объемом более 600 страниц. Она подчеркнула, что в брак вступила уже состоятельной женщиной с капиталом и бизнесом.

По словам Шамаловой, она предъявила многочисленные доказательства того, что их брак не был фиктивным. Во время эпидемии коронавируса они жили вместе в загородном доме, вели общее хозяйство и каждый нес расходы в период брака.

На почтовый ящик ей приходят письма с намеками и информацией про ее бизнес и частную жизнь. Шамалова говорит, что переживает за свою безопасность, но хочет вернуться в Россию, чтобы там родить дочь.