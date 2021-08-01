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Бывший зять Путина требует признать свой второй брак фиктивным

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Шамалов хочет развестись со второй женой, которая ждет от него ребенка
Шамалов хочет развестись со второй женой, которая ждет от него ребенка
Фото: EPA

Бывший зять президента России Владимира Путина, бизнесмен Кирилл Шамалов направил в Хамовнический суд Москвы исковое заявление о признании брака с Жанной Шамаловой (Волковой) недействительным. Об этом со ссылкой на источники 28 июля написало MK.ru.

Шамалов указал в иске, что Волкова вступила в брак ради получения имущественной выгоды, согласно брачному контракту, в случае развода бизнесмен "должен передать избраннице крупную сумму в долларах".

Волкова сообщила журналистам, что знакома с Шамаловым более 10 лет, летом 2018 года они поженились.

"Кирилл многое сделал, чтобы мы были вместе. Я жила в Великобритании, но по его настоянию вернулась в Москву. До недавнего времени между нами были взаимные любовные чувства и отношения. Мы вместе строили свою семью, планировали ребенка, долго пытались справиться с проблемами со здоровьем и теперь ждем ребенка. Через пару месяцев должна появиться на свет наша дочь", – рассказала женщина.

Она подчеркнула, что сама неплохо зарабатывает и упреки в меркантильности ее оскорбляют. Брачный контракт был заключен по инициативе Шамалова. 

Издание пишет, что причиной развода могла стать новая подруга бизнесмена.

"После неприятного известия о новой подруге и разговора об этом с мужем я была вынуждена уйти от Кирилла. Сейчас я нахожусь за границей, и на днях в разговоре с ним мы договорились, что он подумает над решением назревшей проблемы и определится с выбором. Но сегодня по почте мне пришло письмо с иском о признании нашего брака, который был по любви, фиктивным!" – сказала супруга бывшего зятя Путина.

Контекст:

Карьерный взлет Шамалова случился после того, как в 2013 году он женился на главе фонда "Иннопрактика" Катерине Тихоновой. СМИ неоднократно называли ее младшей дочерью Путина. Министерство финансов США в апреле 2018 года назвало Тихонову дочерью Путина, когда объявляло о санкциях против ряда российских бизнесменов и чиновников, среди которых был и Шамалов.

Их свадьба прошла 23–25 февраля 2013 года на горнолыжном курорте "Игора" в Ленинградской области.

Агентство Bloomberg в январе 2018 года сообщило, что Шамалов и Тихонова расстались. После этого Шамалова видели с Волковой, светской дамой, бывшей женой чиновника московской мэрии Сергея Волкова. В декабре того же года СМИ сообщили, что бизнесмен женился во второй раз.

Теги: Россия, Владимир Путин, бизнес, Катерина Тихонова, развод, Кирилл Шамалов
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