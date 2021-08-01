Бывший зять Путина требует признать свой второй брак фиктивным

Шамалов хочет развестись со второй женой, которая ждет от него ребенка Фото: EPA

Шамалов указал в иске, что Волкова вступила в брак ради получения имущественной выгоды, согласно брачному контракту, в случае развода бизнесмен "должен передать избраннице крупную сумму в долларах".

Волкова сообщила журналистам, что знакома с Шамаловым более 10 лет, летом 2018 года они поженились.

"Кирилл многое сделал, чтобы мы были вместе. Я жила в Великобритании, но по его настоянию вернулась в Москву. До недавнего времени между нами были взаимные любовные чувства и отношения. Мы вместе строили свою семью, планировали ребенка, долго пытались справиться с проблемами со здоровьем и теперь ждем ребенка. Через пару месяцев должна появиться на свет наша дочь", – рассказала женщина.

Она подчеркнула, что сама неплохо зарабатывает и упреки в меркантильности ее оскорбляют. Брачный контракт был заключен по инициативе Шамалова.

Издание пишет, что причиной развода могла стать новая подруга бизнесмена.

"После неприятного известия о новой подруге и разговора об этом с мужем я была вынуждена уйти от Кирилла. Сейчас я нахожусь за границей, и на днях в разговоре с ним мы договорились, что он подумает над решением назревшей проблемы и определится с выбором. Но сегодня по почте мне пришло письмо с иском о признании нашего брака, который был по любви, фиктивным!" – сказала супруга бывшего зятя Путина.