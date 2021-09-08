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В России во время учений погиб глава МЧС РФ. Его называли возможным преемником Путина

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55-летний Зиничев занимал пост министра с 2018 года
55-летний Зиничев занимал пост министра с 2018 года
Фото: МЧС России / Facebook

Глава министерства по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев погиб, спасая человека на учениях. Об этом 8 сентября со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщило агентство "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС.

По информации ТАСС, произошло это в Норильске. Зиничев спасал кинорежиссера Александра Мельника, который снимал документальный фильм о развитии Арктики и Северного морского пути.

РБК сообщило в Telegram, что Зиничев пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы.

"Съемки были во время учений для учебного фильма МЧС. Сотрудник съемочной группы также погиб", – уточнили в посте.

Российская пропагандистка, главред телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram написала, что с Зиничевым погиб оператор.

"Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно, никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень", – сообщила она.

Утром 8 сентября сайт МЧС РФ сообщил, что Зиничев находится с рабочим визитом в Красноярском крае. Он вместе с губернатором Александром Уссом проверил ход строительства пожарной части в Норильске.

55-летний Зиничев занимал пост министра с мая 2018 года. Как пишет МK.ru, в 1991 году он начал работу в Федеральной службе охраны, с 2006-го по 2015 год работал в личной охране президента РФ Владимира Путина. Российский политолог Станислав Белковский называл Зиничева одним из возможных преемников Путина.

Исполнять обязанности главы МЧС России будет первый заместитель министра Александр Чуприян, он также находится на учениях в Норильске. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство ТАСС.

Теги: Россия, смерть, МЧС РФ, учения, Евгений Зиничев, Норильск
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