Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превысила допустимый показатель по всей Украине

19 сентября показатель достиг 50,7%, а 20-го – 50,9%.

Динамика госпитализаций в 50% превышена в 13 регионах Украины: в Днепропетровской (66%), Донецкой (59,5%), Житомирской (52,4%), Запорожской (51,3%), Киевской (54%), Луганской (80,7%), Львовской (50,5%), Николаевской (65,6%), Ровенской (100%), Сумской (66,1%) и Черкасской (68,6%) областях.

В Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Ровенской, Харьковской и Черкасской областях показатель превышен три дня подряд.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

В Украине адаптивный карантин действует с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 9 июня все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

20 сентября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря. Также 21 сентября пройдет заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором рассмотрят вопрос установления "желтого" эпидемического уровня по всей Украине с 22 сентября.