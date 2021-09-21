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В Украине рекорд умерших от COVID-19 за сутки с июня

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За сутки умерло 137 человек
За сутки умерло 137 человек
Фото: depositphotos.com

20 сентября в Украине подтвердили 5159 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook проинформировало Министерство здравоохранения.

Среди заболевших 463 ребенка и 129 медработников. За прошедшие сутки госпитализировано 1086 человек, умерло 137 пациентов, выздоровело 2156 человек.

Судя по данным мониторинговой системы СНБО, количество смертей от коронавируса 20 сентября рекордное со 2 июня, когда умерло 158 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и Киеве (399).

За последние 24 часа сделано 63 973 теста на коронавирус, из которых 30 563 – методом ПЦР.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 355 805 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 55 056 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 233 573 человека.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1952319218264507

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: Украина, рекорд, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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