США с ноября планируют ослабить ограничения на въезд для вакцинированных от COVID-19 иностранцев

Вакцинация от коронавируса в мире стартовала в конце 2020 года Фото: EPA

Ослабление ограничений, в частности, касается поездок граждан Великобритании и стран Евросоюза.

Иностранцы при въезде должны будут предъявить документы, доказывающие вакцинацию от COVID-19, и отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позже, чем за 72 часа до отъезда.

Также в США намерены запустить механизм отслеживания контактов, требующий от авиакомпаний сбора информации о каждом путешественнике, направляющемся в США, включая их номер телефона и адрес электронной почты.

Полная информация об ослаблении ограничений на въезд в США пока не опубликована. Канал со ссылкой на источники сообщил, что они не будут касаться детей, так как они еще не имеют права на вакцинацию,