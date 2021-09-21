Радуцкий уверен, что в Верховной Раде от COVID-19 вакцинированы не более 50% депутатов

Радуцкий предлагает невакцинированным нардепам перед входом в сессионный зал сдавать экспресс-тест на коронавирус Фото: Михайло Радуцький / Facebook

"Я сегодня не предлагал, а требовал от руководства Верховной Рады сделать одну вещь... Это позор, когда Верховная Рада пишет законы, в которых требует от людей вакцинироваться, носить маски, а сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50%", – сказал Радуцкий.

Ведущий Вадим Карпьяк уточнил, имеет ли Радуцкий в виду только нардепов. Парламентарий ответил утвердительно.

Радуцкий предлагает невакцинированным нардепам перед входом в сессионный зал сдавать экспресс-тест на антиген.