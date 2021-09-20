Глава МИД Венгрии может не попасть на Генассамблею ООН из-за вакцинации российским "Спутником V"

Сийярто отправился в Нью-Йорк, хотя сможет ли он лично участвовать в Генассамблее ООН, неизвестно Фото: Szijjártó Péter

Для поездки в США жителям ЕС достаточно отрицательного результата ПЦР-теста, но город Нью-Йорк, где проходит Генассамблея, и сама ООН ввели более строгие правила, сообщало 16 сентября агентство Associated Press. На Генеральной Ассамблее ООН смогут лично присутствовать только вакцинированные от коронавируса признанными ВОЗ или США препаратами. Российская делегация в ООН протестовала против этого требования, а посол РФ в ООН Василий Небензя назвал его "явно дискриминационным посягательством на права народов в ООН".

Сийярто в марте сделали прививку российской вакциной, о чем он сообщал на своей странице в Facebook. "Спутник V" не признан ни ВОЗ, ни регуляторами США и Европейского союза.

Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto got vaccinated with Russia's #SputnikV vaccine against COVID-19. #SputnikVaccinated pic.twitter.com/unCVEvltJf — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 20, 2021

Венгерские журналисты подчеркивают, что для Сийярто важно быть на Генассамблее ООН, поскольку Венгрия планирует представить своих кандидатов на пост глав двух комитетов.

У главы МИД Венгрии все же есть шанс попасть на Генассамблею, отмечают в издании. На месте будет создан пункт вакцинации, так что Сийярто сможет привиться еще раз, какой-то западной вакциной. Пока неясно, использует ли он эту возможность. МИД Венгрии на запрос журналистов не ответил, однако несколько часов назад в Facebook министра появилось сообщение, что он выехал на Генассамблею ООН.

Сессия Генассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте Генассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября. В повестке дня есть вопрос о временно оккупированных РФ территориях Украины, который пыталась заблокировать Россия. Для участия в сессии в США уже вылетел президент Украины Владимир Зеленский.