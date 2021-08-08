Венгрия открыла границы для украинцев

Для въезда в Венгрию остаются требования, определенные Кодексом Шенгенских границ: наличие биометрического паспорта или визы, медицинской страховки, действующая на территории Европы, финансового обеспечения.

Для желающих воспользоваться воздушным транспортом необходимо в течение 72 часов перед поездкой сдать ПЦР-тест. Также Венгрия признает украинские сертификаты о вакцинации, поэтому те украинцы, которые прошли вакцинацию, будут освобождены от сдачи ПЦР-тестов.

От тестов освобождены также дети до наступления 18 лет, если они путешествуют с взрослыми, которые имеют сертификат о вакцинации.

Для транзитного проезда страной представители венгерской пограничной полиции могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения.