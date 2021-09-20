Зеленский отправился в США для участия в Генассамблее ООН – СМИ

Зеленский выступал на сессии Генассамблеи ООН два раза: в 2019 году – лично, а в 2020 году – в формате онлайн Фото: ЕРА

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров говорил, что визит Зеленского в США начнется сегодня. Глава Украинского государства выступит с речью в Генассамблее, рассказывал Никифоров.

По информации "Интерфакс-Украина", выступление Зеленского запланировано 22 сентября во второй половине дня.

"Красной нитью" участия Зеленского в Генассамблее и переговоров на всех уровнях станет тема оккупированного Россией Крыма, подчеркивал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.