Зеленский утвердил состав делегации, которая отправится на Генассамблею ООН в США

В 2019 году Зеленский выступал на сессии Генассамблеи ООН лично, а в 2020 году – в формате онлайн.

Сессия Генассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте Генассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров говорил, что официальный визит Зеленского в США начнется 18 сентября. Он выступит с речью на Генассамблее ООН, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств и представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, с представителями бизнеса, инвесторами и украинской общиной в США.

В начале месяца Зеленский был в США с рабочим визитом, он встречался с президентом США Джо Байденом 1 сентября.

Байден и Зеленский сначала сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.