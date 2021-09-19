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Зеленский утвердил состав делегации, которая отправится на Генассамблею ООН в США

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Зеленский выступал на сессии Генассамблеи ООН лично в 2019 году
Зеленский выступал на сессии Генассамблеи ООН лично в 2019 году
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября утвердил состав делегации, которая отправится на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк. Об этом сказано в распоряжении главы государства, которое опубликовал Офис президента Украины.

Возглавит делегацию министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В ее состав войдут такие чиновники:

  • постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;
  • первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;
  • глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Мережко Александр;
  • заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига;
  • глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;
  • заведующая отделом многостороннего сотрудничества директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Офиса президента Украины Кристина Гайовишин;
  • постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич;
  • замдиректора, начальник отдела департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Дина Мартина;
  • замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

Зеленский разрешил главе делегации привлекать советников, экспертов и технических работников для обеспечения ее работы, уточняется в документе.

Контекст:

В 2019 году Зеленский выступал на сессии Генассамблеи ООН лично, а в 2020 году – в формате онлайн.

Сессия Генассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте Генассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров говорил, что официальный визит Зеленского в США начнется 18 сентября. Он выступит с речью на Генассамблее ООН, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств и представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, с представителями бизнеса, инвесторами и украинской общиной в США.

В начале месяца Зеленский был в США с рабочим визитом, он встречался с президентом США Джо Байденом 1 сентября.

Байден и Зеленский сначала сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После встреч в Вашингтоне Зеленский отправился в Калифорнию. Там он встречался с генеральным директором компании Apple Тимом Куком, выступил с речью в Стэнфордском университете.

Теги: Рефат Чубаров, Сергей Кислица, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, чиновники, Генеральная Ассамблея ООН, Антониу Гутерриш, Эмине Джапарова, Андрей Сибига, Офис президента Украины, Антон Кориневич, Игорь Яременко, Сергей Никифоров
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