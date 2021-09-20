Кулеба назвал "красную нить" участия Зеленского в Генассамблее ООН

Визит Зеленского [на фото] в США будет "очень насыщенный", считает Кулеба Фото: Офіс Президента України / Facebook

"Красной нитью" участия Зеленского в ГА ООН и переговоров на всех уровнях станет тема оккупированного Россией Крыма, подчеркнул глава МИД.

"Это очень принципиально. Во-первых, мы очень успешно запустили Крымскую платформу. Во-вторых, Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии. Будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН [Антониу Гутерришем] на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН в вопросы Крыма", – сказал Кулеба.

Зеленский встретится также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, лидерами "нескольких важных государств" и с иностранными инвесторами, сообщил он.

По словам украинского министра, ГА ООН – самая авторитетная международная площадка, к которой приковано внимание всего мира.

"Это будет очень насыщенный визит, который расписан буквально по минутам", – резюмировал Кулеба.