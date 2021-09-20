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Кулеба назвал "красную нить" участия Зеленского в Генассамблее ООН

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Визит Зеленского [на фото] в США будет "очень насыщенный", считает Кулеба
Визит Зеленского [на фото] в США будет "очень насыщенный", считает Кулеба
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США для участия в Генеральной ассамблее (ГА) ООН консолидирует международную поддержку для противодействия российской агрессии. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которое опубликовала пресс-служба украинского МИД.

"Красной нитью" участия Зеленского в ГА ООН и переговоров на всех уровнях станет тема оккупированного Россией Крыма, подчеркнул глава МИД.

"Это очень принципиально. Во-первых, мы очень успешно запустили Крымскую платформу. Во-вторых, Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии. Будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН [Антониу Гутерришем] на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН в вопросы Крыма", – сказал Кулеба.

Зеленский встретится также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, лидерами "нескольких важных государств" и с иностранными инвесторами, сообщил он.

По словам украинского министра, ГА ООН – самая авторитетная международная площадка, к которой приковано внимание всего мира.

"Это будет очень насыщенный визит, который расписан буквально по минутам", – резюмировал Кулеба.

Контекст:

В 2019 году Зеленский выступал на сессии Генассамблеи ООН лично, а в 2020 году – в формате онлайн.

Сессия Генассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте Генассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров говорил, что официальный визит Зеленского в США начнется 20 сентября.

В начале месяца Зеленский был в США с рабочим визитом, он встречался с президентом США Джо Байденом 1 сентября.

Байден и Зеленский сначала сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После встреч в Вашингтоне Зеленский отправился в Калифорнию. Там он встречался с генеральным директором компании Apple Тимом Куком, выступил с речью в Стэнфордском университете.

Теги: Россия, Крым, НАТО, ООН, Йенс Столтенберг, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, Антониу Гутерриш
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