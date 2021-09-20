Pfizer заявила, что ее COVID-вакцина эффективна среди детей 5–11 лет

В США вакциной Pfizer уже прививают детей от 12 лет Фото: EPA

В испытаниях участвовали 4500 детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет в США, Финляндии, Польши и Испании. Проверяли эффективность препарата в трех возрастных группах: 5–11 лет, два – пять лет, шесть месяцев – два года.

Детям 5–11 лет вводили по 10 мкг с интервалом в 21 день (доза для взрослых – 30 мкг). После второй дозы у них уровень антител к коронавирусу был таким же высоким, как у подростков.

Побочные эффекты аналогичные – боль в месте прививки, лихорадка или боль в теле. У препарата хорошая переносимость среди детей 5–11 лет.

Pfizer и BioNTech планируют как можно скорее предоставить данные исследования Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) и другим регулирующим органам.

Компания планирует подать заявку на разрешение использования их вакцины для детей 5–11 лет в США. Запланирован также запрос в EMA об обновлении условного регистрационного удостоверения ЕС.

К концу года ожидаются также результаты исследования безопасности и эффективности вакцин в двух других возрастных группах – от двух до пяти лет и от шести месяцев до двух лет.