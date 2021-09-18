США закупят миллионы доз вакцины Pfizer и пожертвуют их другим странам – СМИ

От коронавируса в мире сделали 5,9 млрд прививок Фото: EPA

Ожидается, что власти США закупят 500 млн доз, но условия еще не согласованы. Объявление о покупке намечено на начало следующей недели и приурочено к заседанию Генеральной Ассамблеи ООН.

Издание отмечает, что эта покупка станет второй крупной попыткой Соединенных Штатов распространить вакцину по всему миру. В июне Соединенные Штаты закупили 500 млн доз вакцины для распространения через COVAX.