В США рекомендовали третью дозу вакцины от COVID-19 Pfizer для людей старше 65 лет

В то же время эксперты FDA проголосовали против рекомендации ревакцинации препаратом Pfizer лиц в возрасте старше 16 лет.

Отмечается, что несмотря на то, что голосование не является обязательным, и FDA все еще должно принять окончательное решение, рекомендация подрывает план администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена начать введение в США бустерных доз вакцины от COVID-19 с 20 сентября.