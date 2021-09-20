В Украине за сутки сделали 36 тыс. прививок от коронавируса

Одну дозу получили 21 118 человек, полностью иммунизированы 14 911 человек.

В воскресенье прививки в стране делали 296 мобильных бригад, 1119 пунктов и 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 304 016 человек, из них получили одну дозу – 6 304 014 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 152 834 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 456 848 прививок.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.