98% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы – Кузин

В Минздраве отметили, что в стране стремительно ухудшается эпидситуация Фото: depositphotos.com

"По данным электронной системы здравоохранения, в течение последних трех месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине, –невакцинированные. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти, сделайте прививку уже сегодня", – заявил Кузин.

Он отметил, что в стране стремительно ухудшается эпидситуация, количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилось в два раза за неделю: с 3,3 тыс. до более 6 тыс.

В зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 люди старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями – сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов, напомнили в Минздраве.

Вакцинация является единственным эффективным способом защитить себя от коронавирусной болезни, подчеркнули в сообщении.