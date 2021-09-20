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98% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы – Кузин

В Минздраве отметили, что в стране стремительно ухудшается эпидситуация
В Минздраве отметили, что в стране стремительно ухудшается эпидситуация
Фото: depositphotos.com

За последние три месяца 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, написала пресс-служба Минздрава в Telegram.

"По данным электронной системы здравоохранения, в течение последних трех месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине, невакцинированные. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти, сделайте прививку уже сегодня", – заявил Кузин.

Он отметил, что в стране стремительно ухудшается эпидситуация, количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилось в два раза за неделю: с 3,3 тыс. до более 6 тыс.

В зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 люди старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями – сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов, напомнили в Минздраве.

Вакцинация является единственным эффективным способом защитить себя от коронавирусной болезни, подчеркнули в сообщении.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс. 

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 54,9 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,2 млн.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин
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