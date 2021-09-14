Кузин: Если будет занято 70–90 тыс. коек для пациентов с COVID-19, мы почти не сможем оказывать стационарную медпомощь

Кузин: Использование 38 тыс. коек первой волны для пациентов с COVID-19 не будет влиять на общую систему Фото: uacrisis.org

Он отметил, что в Украине подготовлено 70 тыс. коек первой и второй волны, а также резервные 20 тыс. коек.

"Использование 38 тыс. коек первой волны не будет влиять на общую систему. При второй волне – от 40 тыс. до 70 тыс. мест – уже будем чувствовать нарушения в общей работе медицинской системы: могут быть несвоевременные госпитализации, несвоевременное установление диагноза или другие сложности. А в случае перехода от 70 тыс. до 90 тыс. коек мы почти не сможем оказывать стационарную медпомощь. Это может быть серьезным препятствием, чтобы своевременно оказывать экстренную, ургентную или другую стационарную медицинскую помощь", – сказал главный санврач.

Кузин добавил, что 70 тыс. коек "являются пределом, при котором мы еще можем адекватно удержать ситуацию. 90 тыс. коек – это пик, когда системе будет довольно трудно".

Главный санврач сообщал, что в Украине пока не началась новая волна заболеваемости COVID-19. По его словам, сейчас реанимационные койки заняты на 23%, с кислородом – на 17%, аппараты ИВЛ – на 8%.