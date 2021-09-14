Ляшко заявил, что изменение правил карантина – возвращение к "доковидной" жизни для вакцинированных граждан

Такое мнение в эфире канала ICTV 13 сентября высказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня правительство одобрило изменения в постановление, которым установлен адаптивный карантин на территории Украины. И этими изменениями мы начинаем возвращение к нормальной жизни, к жизни "доковидной". Мы разрешаем при "желтом", "оранжевом" и "красном" уровнях эпидемической опасности, которые устанавливаются в соответствии с определенными индикаторами заболеваемости, заполненности коек, нагруженности на учреждения здравоохранения, функционировать определенным сферам экономики во время этих карантинных ограничений", – сказал он.

Ляшко отметил, что до изменений в Украине в условиях "желтого" уровня вводился ряд карантинных ограничений: кинотеатры не могли работать с заполненностью более 50%, фитнес-центры и бассейны работали в режиме – один посетитель на 10 м².

"Сегодня эти изменения, которые мы предложили, разрешают работать этим заведениям с ограничениями, которые были для "желтого" уровня эпидопасности, или, если вакцинировано 80% коллектива и приходят вакцинированные посетители, можно эти ограничения не применять. Владелец заведения выбирает, каким путем двигаться: работает в карантинных ограничениях или показывает, что заведение функционирует для вакцинированных и там весь коллектив привит", – добавил он.