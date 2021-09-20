Студент в Киевской области умер не из-за вакцинации от коронавируса – Шкарлет

"Те досадные случаи, которые происходят, все знаем – облетели определенные сети сообщения о мальчике 19 лет, но там причина, она будет обнародована, причина не в вакцинации. Есть несколько побочных явлений, но вакцинация сегодня наша с вами залог успешного образовательного процесса", – заявил Шкарлет

Министр призвал педагогов обращаться за разъяснениями относительно вакцинации и ее последствий к профильным врачам и в центр предоставления консультации Минздрава.

"Сегодня пандемия COVID-19 перерастает в пандемию невакцинированных. Задумайтесь об этом. В городах, в областях, в районах нужно активно и достаточно взвешенно и разумно относиться к вакцинации, – добавил Шкарлет.

За последние три месяца 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы, сообщили в Минздраве.