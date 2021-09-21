В Австралии планируют разрешить COVID-вакцинацию детей от пяти лет

По его словам, внедрение иммунизации детей будет прежде всего зависеть от клинических испытаний и одобрения регулирующих органов.

Хоршид считает, что в следующем году будет проводиться программа вакцинации в школах, потому что "на получение различных разрешений потребуется много времени и Австралия нуждается в поставках вакцин".

Прежде всего австралийские власти рассматривают вакцинацию детей препаратом Pfizer. 20 сентября эта компания заявила, что ее вакцина безопасна и эффективна для детей в возрасте от 5 до 11 лет.