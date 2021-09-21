В Австралии планируют разрешить COVID-вакцинацию детей от пяти лет

По его словам, внедрение иммунизации детей будет прежде всего зависеть от клинических испытаний и одобрения регулирующих органов.
Хоршид считает, что в следующем году будет проводиться программа вакцинации в школах, потому что "на получение различных разрешений потребуется много времени и Австралия нуждается в поставках вакцин".
Прежде всего австралийские власти рассматривают вакцинацию детей препаратом Pfizer. 20 сентября эта компания заявила, что ее вакцина безопасна и эффективна для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университет Джонса Хопкинса, в Австралии за время эпидемии подтвердили 88,7 тыс. случаев COVID-19, умерло 1178 человек.