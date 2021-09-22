Зеленский передал генсеку ООН список удерживаемых Россией украинцев и попросил помочь с их освобождением

С Гутерришем (на фото справа) Зеленский встретился в Нью-Йорке Фото: president.gov.ua

"Президент передал генеральному секретарю ООН список из почти 450 украинцев, удерживаемых на временно оккупированных территориях и в России. Он попросил Антониу Гутерриша содействие в освобождении заключенных", – говорится в сообщении.

Зеленский рассказал собеседнику, что обстрелы украинских позиций на Донбассе продолжаются, несмотря на все мирные усилия, поблагодарил его за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ознакомил Гутерриша с актуальной ситуацией с безопасностью.

Президент озвучил готовность Украины "поддерживать усилия генсека ООН, в частности в вопросе реформирования Организации и укреплении ее роли в преодолении глобальных вызовов".

"Для нашего региона таким вызовом остается российская агрессия", – подчеркнул Зеленский.

Также поднималась тема оккупированного Россией Крыма.

"Достижение конечной цели Крымской платформы – возвращение Крыма – восстановит уважение к Уставу ООН. Считаю, что способствовать выполнению решений Крымской платформы является обязанностью Организации", – заявил Зеленский.

Кроме того, на встрече генсека ООН с президентом Украины обсуждались операции по поддержанию мира и экономические вопросы, в том числе поставки товаров и услуг для нужд Секретариата ООН.

"Мы готовы наращивать наше участие в поставке товаров и услуг, в том числе для операций по поддержанию мира, в IT-сфере и поставках продовольствия. Многие украинские компании способны поставлять качественные товары и услуги по конкурентоспособным ценам", – сказал Зеленский.

Он пригласил Гутерриша нанести визит в Украину.