Зеленский прилетел в США, он выступит в Генассамблее ООН

Зеленский с женой были в США в начале месяца Фото: zelenskiy_official / Instagram

Об этом Офис президента проинформировал в Facebook.

Зеленский выступит с речью на общих дебатах Генассамблеи. Также у него запланированы встречи с мировыми лидерами, главами международных организаций, представителями бизнеса, инвесторами и украинской общиной.

По данным "Интерфакс-Украина", выступление Зеленского запланировано 22 сентября во второй половине дня.