Зеленский обсудил с украинской диаспорой в США двойное гражданство

Зеленский: Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки Фото: president.gov.ua

Глава государства сказал представителям украинской диаспоры, что поддерживает идею двойного гражданства.

"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", – отметил Зеленский.

По его словам, с законом о двойном гражданстве "не все просто".

"Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья", – уточнил он.

3 сентября во время выступления в Стэнфордском университете Зеленский говорил, что в мирное время двойное гражданство не было бы проблемой, сейчас это "сложный вопрос" из-за оккупации Крыма и Донбасса, где Россия активно выдает свои паспорта. По словам президента, в вопросе двойного гражданства невозможно универсальное законодательство – нужен индивидуальный подход к каждой стране и каждому сообществу.