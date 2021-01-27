В Раде зарегистрировали законопроект о двойном гражданстве

В случае наличия у граждан Украины подданства государства-агрессора в законопроекте предусмотрен запрет в реализации избирательных прав.

Одной из важных новаций законопроекта является введение понятия "государство-агрессор" Фото: depositphotos.com

Народные депутаты Украины из фракции "Слуга народа" предлагают законодательно разрешить гражданам Украины иметь двойное гражданство. Законопроект №4640 зарегистрирован в Верховной Раде.

Авторы законопроекта Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша предлагают внести изменения в закон Украины "О гражданстве", которые предоставляют гражданам Украины право получать гражданство (подданство) иностранного государства без потери гражданства Украины.

Предложенные изменения также позволяют иностранцам получать гражданство Украины без отказа от гражданства своей страны.

Предлагается также ввести декларирование о наличии (отсутствии) иностранного гражданства (подданства) и ведение учета граждан Украины, которые имеют гражданство других государств.

Авторы законопроекта предлагают ввести административную и уголовную ответственность за нарушение требований о декларировании наличия иностранного гражданства.

Кроме того, законопроект предлагает предусмотреть подачу декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, которые претендуют на избрание на выборные должности или на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, прохождение службы в правоохранительных органах.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, одной из важных новаций является введение понятия "государство-агрессор".

"В частности, в случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав. Такой запрет действует до момента отмены у определенного государства статуса агрессора или прекращения этими гражданами гражданства (подданства) такого государства", - говорится в пояснительной записке.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинцам необходима возможность иметь двойное гражданство с другими странами, за исключением России.

Законодательство Украины запрещает иметь двойное (и более) гражданство. Согласно ст. 4 Конституции Украины, в стране "существует единственное гражданство". Однако никаких санкций за двойное гражданство не предусмотрено.

13 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Он предусматривал, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства при приобретении гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагал расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

На заседании согласительного совета 18 мая 2020 года законопроект раскритиковали представители фракций "Европейская солидарность" и "Батьківщина".

19 мая рассмотрение законопроекта отложили.