Зеленский заявил, что поддерживает двойное гражданство, но это "сложный вопрос"

У президента спросили, как можно получить украинское гражданство, не теряя при этом американское.

"Это наш подход! Как можно что-то получить, ничего при этом не теряя. Да, я выступаю за двойное гражданство, этот вопрос рассматривается в парламенте", – сказал он. Президент отметил, что украинская диаспора широко представлена во всем мире.

В то же время Зеленский подчеркнул, что хотя в мирное время двойное гражданство не было бы проблемой, сейчас это "сложный вопрос" из-за оккупации Крыма и Донбасса, где Россия активно выдает свои паспорта.

Кроме того, добавил глава государства, отдельные граждане других стран могут получить украинское гражданство с намерениями, от которых "мы должны защищать наши границы". По его мнению, здесь невозможно универсальное законодательство – нужен индивидуальный подход к каждой стране и каждому сообществу.