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Зеленский заявил, что поддерживает двойное гражданство, но это "сложный вопрос"

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Зеленский выступил в Стэнфорде
Зеленский выступил в Стэнфорде
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает введение двойного гражданства для украинцев, которые живут за пределами страны. Об этом он сказал, отвечая на вопросы студентов и преподавателей после выступления в Стэнфордском университете в Калифорнии. Видео опубликовал телеканал "Дом" в YouTube.

У президента спросили, как можно получить украинское гражданство, не теряя при этом американское.

"Это наш подход! Как можно что-то получить, ничего при этом не теряя. Да, я выступаю за двойное гражданство, этот вопрос рассматривается в парламенте", – сказал он. Президент отметил, что украинская диаспора широко представлена во всем мире.

В то же время Зеленский подчеркнул, что хотя в мирное время двойное гражданство не было бы проблемой, сейчас это "сложный вопрос" из-за оккупации Крыма и Донбасса, где Россия активно выдает свои паспорта

Кроме того, добавил глава государства, отдельные граждане других стран могут получить украинское гражданство с намерениями, от которых "мы должны защищать наши границы". По его мнению, здесь невозможно универсальное законодательство – нужен индивидуальный подход к каждой стране и каждому сообществу. 

Контекст:

Законодательство Украины запрещает иметь двойное (и более) гражданство. Согласно ст. 4 Конституции Украины, в стране "существует единственное гражданство". Однако никаких санкций за двойное гражданство не предусмотрено.

13 декабря 2019 года Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Он предусматривал, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства при приобретении гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагал расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

На заседании согласительного совета 18 мая 2020 года законопроект раскритиковали представители фракций "Европейская солидарность" и "Батьківщина". 19 мая рассмотрение законопроекта отложили.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинцам необходима возможность иметь двойное гражданство с другими странами, за исключением России.

В конце января 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины".

26 февраля 2021 года СНБО Украины поручил Кабинету Министров, Центральной избирательной комиссии и Службе безопасности Украины проанализировать украинское законодательство по вопросам двойного (множественного) гражданства. СНБО, в частности, предложил легализовать двойное гражданство в Украине, запретив при этом лицам, имеющим паспорта иностранных государств, претендовать на государственные должности и баллотироваться в депутаты. Правительственный законопроект должен быть направлен в Верховную Раду в течение шести месяцев.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие.

Теги: США, диаспора, паспорт, гражданство, законодательство, Владимир Зеленский
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