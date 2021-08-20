72% украинцев гордятся гражданством Украины – опрос

По данным социологов, в Украине наблюдается устойчивая тенденция к росту числа тех, кто гордится украинским гражданством Фото: depositphotos.com

В то же время 18,5% респондентов заявили, что скорее не гордятся или совсем не гордятся этим фактом.

"В целом на протяжении последних 19 лет наблюдается устойчивая тенденция к росту числа тех, кто гордится или очень гордится гражданством Украины", – отмечают социологи.

59% опрошенных считают себя прежде всего гражданами Украины. 19% респондентов идентифицируют себя с населенным пунктом, в котором проживают. Еще 11% украинцев в первую очередь идентифицируют себя с жителями региона, в котором они проживают.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Опрошено 2019 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту их жительства. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.