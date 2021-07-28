4–8% ромов в Украине не имеют документов, удостоверяющих личность и подтверждающих украинское гражданство – Минкульт

Как отметили в ведомстве, еще большее количество лиц – представителей этого национального меньшинства не имеют документов, подтверждающих регистрацию брака, места жительства, права собственности, трудоустройства и, как следствие, социального страхования.

"Все это создает основания для социальной незащищенности ромов, мешает полноценной реализации в культурной, социальной, экономической и политической жизни. Многие ромы продолжают страдать из-за системной дискриминации", – говорится в сообщении.

Сегодня Кабинет Министров Украины одобрил стратегию содействия реализации прав и возможностей лиц, принадлежащих к ромскому нацменьшинству, в украинском обществе на период до 2030 года.

В Минкульте считают, что это позволит обеспечить ромов документами, предоставить им правовую защиту, образование, услуги по охране здоровья, трудоустройству и улучшить социальную защиту. Также речь идет и о необходимости преодоления негативных стереотипов в отношении ромов.

"Современное демократическое общество может быть консолидированным только в том случае, когда всем жителям будут обеспечены элементарные права человека и гражданина. Полноценное включение ромов в украинскую общественную жизнь – наша цель. Украина – за равные права для каждого", – подчеркнул министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Все связанные с данным решением мероприятия будут финансироваться из государственного и местных бюджетов, а также будут привлекаться средства финансовой и технической помощи международных организаций и иностранных государств.