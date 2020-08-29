Нападение на жилище ромов. В Харьковской области полиция предотвратила межэтнический конфликт

Около 500 жителей Андреевки Харьковской области требовали, чтобы ромы покинули населенный пункт. Те отказались выполнять ультиматум. На место событий прибыли сотрудники полицейских спецподразделений.

Митинг в Андреевке едва не перерос в штурм домов, где проживают ромы Фото: suspilne.media

Жители поселка Андреевка Харьковской области забросали яйцами и камнями дом, в котором живут ромы; требованием участников акции протеста было выселение всех лиц ромской национальности, сообщает Общественное.

В митинге приняли участие около 500 человек. Представитель инициативной группы Виталий Степаненко заявил, что в поселке ухудшилась криминогенная ситуация, что якобы связано с увеличением численности ромов. Так, 19 августа в драке пострадал местный житель.

Митингующие пытались прорваться в один из домов, который занимает ромская община, было разбито окно. На пути толпы стали сотрудники спецподразделения полиции.

Женщины из ромских семей заявили, что не собираются покидать поселок и что никто из ромов к дракам, которые произошли на прошлой неделе, не причастен.

Полицейским удалось вывезти ромские семьи подальше от эпицентра конфликта.

Фото: hk.npu.gov.ua

По информации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, пострадавших вследствие столкновений нет. Населенный пункт полностью оцеплен правоохранителями, ситуация контролируется, утверждают в ведомстве.