Зеленский о жителях ОРДЛО: Нельзя делить людей по паспорту. Бывают безысходные ситуации

Об этом он заявил в интервью каналу "Дом", которое вышло 5 августа.

"Иногда человек может быть в ситуации безысходности. Конечно же, слава тем людям и большое уважение, кто смог отказаться от паспортизации, кто смог уйти от разных "документов" непризнанных "республик" и остаться с украинским паспортом. Конечно, мы вам очень благодарны, вы молодцы. Но люди разные, обстоятельства разные. И, может быть, какая-то женщина, которая где-то спрятала украинский паспорт, ухаживает за своей лежачей матерью, – эту женщину оттуда к нам сюда не пропускают, а ей нужно как-то жить, выживать. И поэтому она использует российский паспорт или какой-то другой "документ". Или чтобы там работать. Я же знаю, что там делают специально, им говорят: "Сюда ты не можешь устроиться без российского паспорта". Просто человека не берут на работу", – сказал президент.

Он подчеркнул, что сочувствует таким гражданам.

"Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные и людей нельзя делить по паспорту. Человека нужно совершенно по-другому воспринимать. Есть вынужденные в жизни меры, и мы все, не пройдя через такие испытания, не можем оценить это до конца правильно и адекватно. Поэтому я считаю, что в плане паспортизации говорить о людях сложно, однозначно оценивать нельзя", – добавил глава государства.

Действия России в этой ситуации, по его мнению, однозначны – проводя паспортизацию на Донбассе, РФ нарушает международное право.

"Люди должны понимать тоже, что паспортизация [в ОРДЛО] ничем не отличается от паспортизации, которая была в Крыму. Сначала ты раздаешь паспорта РФ, а потом ходишь и говоришь: "Я защищаю свое население, уже не только русскоязычное". Не только культуру, но и то, что они, мол, уже своих граждан защищают. Вот чем это опасно. Это первое. А вторая история с паспортизацией – выборы в Госдуму, еще куда-то. И вот украинцы с российскими паспортами – их (особенно на коммунальных предприятиях, в школах, детских садах) садят в автобусы, вывозят, заставляют голосовать. Это рабство какое-то", – добавил президент.

Он ожидает, что история "смоет" это.

"Как после дождя, все это смоется, это все пройдет. И может быть, когда-то в каких-то книгах останется одна строчка – ну, была в истории Украины паспортизация тогда еще оккупированной части Донбасса. Ну, была, а потом прошла, и все вернулось, и все вернула Украина. И вся вот эта мишура – паспортизация, какие-то заявления – это все уйдет. И невозможно не быть украинцем и любить все эти территории. Это невозможно", – резюмировал он.