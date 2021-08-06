ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский о жителях ОРДЛО: Нельзя делить людей по паспорту. Бывают безысходные ситуации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Украинцев с российскими паспортами садят в автобусы, вывозят, заставляют голосовать. Это рабство какое-то
Зеленский: Украинцев с российскими паспортами садят в автобусы, вывозят, заставляют голосовать. Это рабство какое-то
Фото: president.gov.ua

Президент Украины считает, что часть жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили российские паспорта в безысходных ситуациях.

Об этом он заявил в интервью каналу "Дом", которое вышло 5 августа. 

"Иногда человек может быть в ситуации безысходности. Конечно же, слава тем людям и большое уважение, кто смог отказаться от паспортизации, кто смог уйти от разных "документов" непризнанных "республик" и остаться с украинским паспортом. Конечно, мы вам очень благодарны, вы молодцы. Но люди разные, обстоятельства разные. И, может быть, какая-то женщина, которая где-то спрятала украинский паспорт, ухаживает за своей лежачей матерью, – эту женщину оттуда к нам сюда не пропускают, а ей нужно как-то жить, выживать. И поэтому она использует российский паспорт или какой-то другой "документ". Или чтобы там работать. Я же знаю, что там делают специально, им говорят: "Сюда ты не можешь устроиться без российского паспорта". Просто человека не берут на работу", – сказал президент. 

Он подчеркнул, что сочувствует таким гражданам. 

"Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные и людей нельзя делить по паспорту. Человека нужно совершенно по-другому воспринимать. Есть вынужденные в жизни меры, и мы все, не пройдя через такие испытания, не можем оценить это до конца правильно и адекватно. Поэтому я считаю, что в плане паспортизации говорить о людях сложно, однозначно оценивать нельзя", – добавил глава государства. 

Действия России в этой ситуации, по его мнению, однозначны – проводя паспортизацию на Донбассе, РФ нарушает международное право. 

"Люди должны понимать тоже, что паспортизация [в ОРДЛО] ничем не отличается от паспортизации, которая была в Крыму. Сначала ты раздаешь паспорта РФ, а потом ходишь и говоришь: "Я защищаю свое население, уже не только русскоязычное". Не только культуру, но и то, что они, мол, уже своих граждан защищают. Вот чем это опасно. Это первое. А вторая история с паспортизацией – выборы в Госдуму, еще куда-то. И вот украинцы с российскими паспортами – их (особенно на коммунальных предприятиях, в школах, детских садах) садят в автобусы, вывозят, заставляют голосовать. Это рабство какое-то", – добавил президент. 

Он ожидает, что история "смоет" это. 

"Как после дождя, все это смоется, это все пройдет. И может быть, когда-то в каких-то книгах останется одна строчка – ну, была в истории Украины паспортизация тогда еще оккупированной части Донбасса. Ну, была, а потом прошла, и все вернулось, и все вернула Украина. И вся вот эта мишура – паспортизация, какие-то заявления – это все уйдет. И невозможно не быть украинцем и любить все эти территории. Это невозможно", – резюмировал он. 

Контекст:

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донбасса. В МИД Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В 2020 году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

12 мая 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. По ее данным, такие документы получают представители оккупационной власти, учителя и врачи под угрозой увольнения. "Действуют по принципу: если ты не получаешь паспорт, ты не работаешь", – пояснила Денисова.

По данным правозащитников, заявки на получение паспортов РФ подали более 700 тыс. жителей ОРДЛО. По словам адвоката Павла Лисянского, в ОРДЛО действуют принудительные инструменты влияния. О том, что российские паспорта многие жители оккупированной части Донбасса получили под принуждением, говорил и вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По мнению Зеленского, незаконная выдача российских паспортов в ОРДЛО является первым шагом к аннексии этих территорий РФ. Он заявил, что выдача Россией паспортов жителям ОРДЛО противоречит Минским соглашениям. Об этом же говорили в МИД Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что российское внешнеполитическое ведомство не считает нарушением Минских соглашений выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

В то же время жителям ОРДЛО, получившим российские паспорта, разрешили проголосовать на выборах в Госдуму РФ в онлайн-формате в сентябре 2021 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Донбасс, Госдума, паспорт, гражданство, угрозы, рабство, Владимир Зеленский, международное право, документы, увольнение, ОРДЛО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Скоро мама будет не очень нужна". Беременная Осадчая позировала с младшим сыном на руках
"Скоро мама будет не очень нужна". Беременная Осадчая позировала с младшим сыном на руках
  Салат "Цезарь" традиционный. Рецепт
  Салат "Цезарь" традиционный. Рецепт
Режиссер концерта ко Дню Независимости озвучила причину отстранения группы Green Grey от выступления на мероприятии
Режиссер концерта ко Дню Независимости озвучила причину отстранения группы Green Grey от выступления на мероприятии
"Офигеть, с голыми сиськами в люди", "Ну совсем откровенно". Миша Романова показала голую грудь
"Офигеть, с голыми сиськами в люди", "Ну совсем откровенно". Миша Романова показала голую грудь
Как приготовить пирог с черникой. Советы эксперта
Как приготовить пирог с черникой. Советы эксперта
Green Grey на День Независимости хотели дать концерт на крыше ЦУМа в центре Киева, но арендаторы отказались от сотрудничества с ними
Green Grey на День Независимости хотели дать концерт на крыше ЦУМа в центре Киева, но арендаторы отказались от сотрудничества с ними
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
Мэр Тернополя пригрозил закрыть фестиваль "Файне місто" из-за выступления польской группы Batushka, участники которой вышли на сцену в рясах
Мэр Тернополя пригрозил закрыть фестиваль "Файне місто" из-за выступления польской группы Batushka, участники которой вышли на сцену в рясах
5 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
5 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Ротару выступит на фестивале "Новая волна" в Сочи, а на следующий день – на концерте ко Дню Независимости Украины
Ротару выступит на фестивале "Новая волна" в Сочи, а на следующий день – на концерте ко Дню Независимости Украины
"Мужчины, приезжаем сюда, трем, и все наладится". Никитюк показала статую, которая "решает проблему потенции"
"Мужчины, приезжаем сюда, трем, и все наладится". Никитюк показала статую, которая "решает проблему потенции"
"Ты даешь надежду, что после 60 жизнь еще полна удовольствий". Полякова впервые показала свою маму в объятиях бойфренда-дипломата
"Ты даешь надежду, что после 60 жизнь еще полна удовольствий". Полякова впервые показала свою маму в объятиях бойфренда-дипломата
Режиссер концерта ко Дню Независимости рассказала, как выбирали артистов и почему им не заплатят гонорар
Режиссер концерта ко Дню Независимости рассказала, как выбирали артистов и почему им не заплатят гонорар
5 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
5 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Жена Павлика сообщила, что их полуторамесячному сыну провели внеплановое исследование желудка
Жена Павлика сообщила, что их полуторамесячному сыну провели внеплановое исследование желудка
Солянка мясная. Простой рецепт
Солянка мясная. Простой рецепт
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
  Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков
Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков
Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS