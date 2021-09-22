Зеленский обсудил с Эрдоганом вопрос освобождения украинцев, удерживаемых российскими властями

Встреча проходила в постоянном представительстве Турецкой Республики при ООН.

По словам Никифорова, президенты обсудили ряд вопросов, в том числе гуманитарную ситуацию в оккупированном Россией Крыму и то, "каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар".

"Укринформ" отмечает, что речь шла, в частности, об арестованном оккупантами первом заместителе главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримане Джелялове.

Среди экономических вопросов, которые обсуждали Зеленский и Эрдоган, была подготовка к подписанию соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

"Кроме того, на переговорах Зеленского и Эрдогана поднимались вопросы военного сотрудничества, в частности в военно-морской сфере", – пишет агентство.