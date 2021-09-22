Зеленский обсудит с Гутерришем участие представителя ООН в Крымской платформе – Никифоров

"На Крымской платформе были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было. Крымская платформа и ее итоговая декларация основаны на резолюциях ООН. [Зеленский и Гутерриш] будут говорить о том, как усилить сейчас роль ООН в поддержке территориальной целостности Украины, в частности поддержке именно Крымской платформы", – сказал Никифоров.

Пресс-секретарь Зеленского добавил, что ООН является крупнейшим потребителем товаров и услуг, поэтому президент Украины планирует обсудить усиление экономического сотрудничества с организацией.

"ООН ежегодно закупает или заказывает товаров и услуг на $20 млрд. Украина от этого имеет немалую часть, но потенциал для увеличения этого показателя большой. Наша страна может предоставлять транспортные услуги, обеспечивать разнообразные программы ООН продовольствием, Украина имеет развитую IT-отрасль, это также среди того, что требует ООН", – сообщил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что ООН проигнорировала саммит Крымской платформы по политическим мотивам.