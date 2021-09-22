Зеленский в Нью-Йорке пригласил американских инвесторов стать частью процесса трансформации Украины

Зеленский (второй слева) отметил, что Украина проводит "масштабные" трансформации Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что Украина проводит "масштабные трансформации, ориентированные на внедрение европейских и евроатлантических стандартов".

"Поддержка партнеров и союзников, прежде всего США, для нас крайне важна", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, развитие экономического и инвестиционного взаимодействия – один из важнейших приоритетов стратегического партнерства между Украиной и США.

"Приглашаю вас стать частью процесса трансформации Украины", – сказал президент.

Зеленский заявил, что Украина разработала план изменений в государстве. Он призвал американский бизнес "присоединиться к реализации этого плана".