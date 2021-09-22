ГОРДОН
 
 
МИР

Зеленский в Нью-Йорке пригласил американских инвесторов стать частью процесса трансформации Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский (второй слева) отметил, что Украина проводит "масштабные" трансформации
Зеленский (второй слева) отметил, что Украина проводит "масштабные" трансформации
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США провел в Нью-Йорке встречу с представителями бизнеса (American Jewish Committee). Об этом 21 сентября сообщил пресс-центр Офиса президента.

Зеленский отметил, что Украина проводит "масштабные трансформации, ориентированные на внедрение европейских и евроатлантических стандартов".

"Поддержка партнеров и союзников, прежде всего США, для нас крайне важна", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, развитие экономического и инвестиционного взаимодействия – один из важнейших приоритетов стратегического партнерства между Украиной и США.

"Приглашаю вас стать частью процесса трансформации Украины", – сказал президент.

Зеленский заявил, что Украина разработала план изменений в государстве. Он призвал американский бизнес "присоединиться к реализации этого плана".

Контекст:

Зеленский прибыл с визитом в США 20 сентября. Глава государства выступит на 76-й сессии Генассамблеи ООН. В ее повестке дня есть вопрос о временно оккупированных РФ территориях Украины, который пыталась заблокировать Россия. 

"Красной нитью" участия Зеленского в ГА ООН и переговоров на всех уровнях станет тема оккупированного Россией Крыма, подчеркивал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

21 сентября Зеленский встретился в Нью-Йорке с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили подготовку к саммиту Украина – ЕС 12 октября.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров говорил, что Зеленский во время визита в США обсудит с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем участие представителя ООН в Крымской платформе. Также Зеленский может передать президенту Турции Реджепу Эрдогану список пленных РФ крымских татар.

Это второй рабочий визит главы Украинского государства в США за месяц. Зеленский с супругой в ночь на 31 августа прибыли в Вашингтон. 1 сентября президент Украины встречался с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. На следующий день Зеленский отправился в Калифорнию, там он встречался с генеральным директором компании Apple Тимом Куком, выступил с речью в Стэнфордском университете.

Теги: США, Украина, инвестиции, бизнес, Нью-Йорк, переговоры, Владимир Зеленский, президент, визит, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Офигенное фото", "Секси". Лобода показала, как грустит, глядя на себя в зеркало
"Офигенное фото", "Секси". Лобода показала, как грустит, глядя на себя в зеркало
"Боже, какой п…здец". Блогер с увеличенными скулами станцевала в стрингах после операции по удалению жира
"Боже, какой п…здец". Блогер с увеличенными скулами станцевала в стрингах после операции по удалению жира
"Сразу возраст прибавился лет на 10", "Неожиданный образ". Орбакайте ради съемок в сериале стала брюнеткой. Фото
"Сразу возраст прибавился лет на 10", "Неожиданный образ". Орбакайте ради съемок в сериале стала брюнеткой. Фото
  Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта
  Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта
"До чего же красивая", "Все смотрят на вас". Никитюк топлес позировала на балконе
"До чего же красивая", "Все смотрят на вас". Никитюк топлес позировала на балконе
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Осадчая без макияжа показала домашнее селфи с Горбуновым
Осадчая без макияжа показала домашнее селфи с Горбуновым
"Я готова". Ани Лорак с прижатым к груди кинжалом объявила о выходе песни на украинском языке. Видео
"Я готова". Ани Лорак с прижатым к груди кинжалом объявила о выходе песни на украинском языке. Видео
Дочь Ющенко показала домашние объятия с зайцем
Дочь Ющенко показала домашние объятия с зайцем
  BTS сняли клип в Генеральной Ассамблее ООН. Ролик стал самым популярным на канале организации. Видео
  BTS сняли клип в Генеральной Ассамблее ООН. Ролик стал самым популярным на канале организации. Видео
"Ну это зверь просто!" 60-летний Джигурда в шубе Волочковой на голое тело прошелся по сцене. Видео
"Ну это зверь просто!" 60-летний Джигурда в шубе Волочковой на голое тело прошелся по сцене. Видео
"Он все время угрожал. Утром мы с дочкой сбежали". Звезда "Слуги народа" Безрук разводится с мужем-актером после пяти лет брака
"Он все время угрожал. Утром мы с дочкой сбежали". Звезда "Слуги народа" Безрук разводится с мужем-актером после пяти лет брака
В США скончался супруг американского дизайнера Тома Форда
В США скончался супруг американского дизайнера Тома Форда
  Дочь Чапкиса отреагировала на появление ожившего изображения ее отца в эфире "Танцев со звездами"
  Дочь Чапкиса отреагировала на появление ожившего изображения ее отца в эфире "Танцев со звездами"
  Клочкова рассказала, связывает ли то, что ее не пригласили на День Независимости, с проживанием родителей в оккупированном Крыму
  Клочкова рассказала, связывает ли то, что ее не пригласили на День Независимости, с проживанием родителей в оккупированном Крыму
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
  Дорофеева публично ответила мужу на вопрос, когда у них родятся дети
Дорофеева публично ответила мужу на вопрос, когда у них родятся дети
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS