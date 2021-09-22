Зеленский может передать Эрдогану список пленных крымских татар – Никифоров

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

По состоянию на июнь 2021 года в оккупированном Крыму и на территории РФ в тюрьмах были как минимум 105 политзаключенных – украинских граждан, и еще шесть человек находятся по сфабрикованным уголовным делам под домашним арестом, сообщала глава правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик в эфире телеканала "Дом". 84 из них – крымские татары.

По ее словам, за семь лет оккупации Крыма было задокументировано 44 случая исчезновения людей, связанных с общественной деятельностью, ни одно из этих преступлений не расследовано должным образом.

Зеленский 10 сентября заявил, что после возможной встречи в нормандском формате "будет возвращение какого-то количества людей". "Я не верю во "всех на всех". Все, о чем мы договариваемся, они никогда стопроцентно не делают, Россия этого не делает. Но если будет встреча – будет какой-то результат. А результат – 100 людей, 50, два человека, да сколько будет", – подчеркнул он.