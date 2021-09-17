Россия пытается демонизировать крымских татар перед мировым сообществом – Чубаров

Речь об этом зашла после вопроса, почему "сейчас вдруг" крымских татар начали обвинять в сотрудничестве с украинской разведкой.
"Мы за эти более чем семь лет видели целенаправленные репрессии в отношении многих крымских татар, и были разные пояснения со стороны российских оккупантов совершаемых ими репрессий. Первые репрессии начались в отношении Меджлиса крымскотатарского народа: в январе 2015 года был арестован Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса. Мы перед этим проходили разные этапы: сперва этап такого подкупа, потом угрозы, шантаж, ну и потом пошли репрессии", – сказал Чубаров.
По его словам, еще в 2014 году "начались насильственные похищения молодых ребят, потом перешли на тех, кто является соблюдающими мусульманами – такие люди тоже непокорны оккупационной власти, поскольку таких людей очень трудно заставить себе служить".
"Россияне и российские оккупанты пытаются всегда находить какие-то новые пояснения, позволяющие им демонизировать крымских татар не только перед своим российским обществом, но и, прежде всего, перед международным сообществом. [...] Это демонизация крымских татар для того, чтобы попытаться убедить каким-то образом Запад, что Россия не воюет с крымскими татарами, она противостоит неким террористам", – объяснил Чубаров.
Он отметил, что члены Меджлиса остаются в оккупированном Крыму потому, что крымские татары так долго боролись за свое возвращение, что теперь самим покидать Крым "даже в условиях российской оккупации" – это "не то что неприемлемо".
"Сама мысль о том, что страх тебя может заставить покинуть Крым, для людей просто настолько ужасно оскорбительна. И в этой ситуации спасение крымских татар только лишь в скорейшей деоккупации Крыма от российских оккупантов. Другого пути здесь просто нет", – считает Чубаров.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.
В частности, 3 сентября 2021 года задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе 23 августа. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Утром 4 сентября российские силовики в оккупированном Крыму пришли с обыском к первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову и задержали его. Ахтемовых и Джелялова позже арестовали.
В ФСБ 15 сентября называли Меджлис "главным проводником украинского реваншизма".
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.