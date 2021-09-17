Россия пытается демонизировать крымских татар перед мировым сообществом – Чубаров

Чубаров напомнил, что крымские татары долго боролись за свое возвращение в Крым Фото: ЕРА

Речь об этом зашла после вопроса, почему "сейчас вдруг" крымских татар начали обвинять в сотрудничестве с украинской разведкой.

"Мы за эти более чем семь лет видели целенаправленные репрессии в отношении многих крымских татар, и были разные пояснения со стороны российских оккупантов совершаемых ими репрессий. Первые репрессии начались в отношении Меджлиса крымскотатарского народа: в январе 2015 года был арестован Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса. Мы перед этим проходили разные этапы: сперва этап такого подкупа, потом угрозы, шантаж, ну и потом пошли репрессии", – сказал Чубаров.

По его словам, еще в 2014 году "начались насильственные похищения молодых ребят, потом перешли на тех, кто является соблюдающими мусульманами – такие люди тоже непокорны оккупационной власти, поскольку таких людей очень трудно заставить себе служить".

"Россияне и российские оккупанты пытаются всегда находить какие-то новые пояснения, позволяющие им демонизировать крымских татар не только перед своим российским обществом, но и, прежде всего, перед международным сообществом. [...] Это демонизация крымских татар для того, чтобы попытаться убедить каким-то образом Запад, что Россия не воюет с крымскими татарами, она противостоит неким террористам", – объяснил Чубаров.

Он отметил, что члены Меджлиса остаются в оккупированном Крыму потому, что крымские татары так долго боролись за свое возвращение, что теперь самим покидать Крым "даже в условиях российской оккупации" – это "не то что неприемлемо".

"Сама мысль о том, что страх тебя может заставить покинуть Крым, для людей просто настолько ужасно оскорбительна. И в этой ситуации спасение крымских татар только лишь в скорейшей деоккупации Крыма от российских оккупантов. Другого пути здесь просто нет", – считает Чубаров.