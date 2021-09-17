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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кремль проявляет к крымским татарам особую ненависть – Чубаров

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Чубаров подчеркнул, что крымские татары не приемлют оккупацию Крыма
Чубаров подчеркнул, что крымские татары не приемлют оккупацию Крыма
Фото: krymr.com

Большие сроки лишения свободы, к которым крымских татар приговаривают в России и в оккупированном Крыму, свидетельствуют о ненависти к ним в Кремле. Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил 16 сентября в эфире телеканала "Настоящее время".

"Очень многие лишенные свободы крымские татары имеют сроки лишения свободы 13, 17, 19 лет. Это проявление особой ненависти Кремля к крымским татарам, которые как целостный народ остаются такими, которые не приемлют оккупацию", – сказал он.

Глава Меджлиса упомянул о принятии Верховной Радой закона о коренных народах Украины, согласно которому таковым является в том числе крымскотатарский народ.

"Я не помню за 30 лет своей политической деятельности в условиях независимой Украины, чтобы какой-либо законопроект, зарегистрированный в украинском парламенте, вызывал бы такую бурную реакцию со стороны Москвы. [...] Государственная дума Россия принимала специальное заявление и обращалась в различные международные организации, президент [Владимир] Путин несколько раз говорил о невозможности принятия подобного закона", – подчеркнул Чубаров.

Он считает, что российские политики в целом и Путин в частности "в отличие, может быть, от части и украинских политиков, прекрасно понимают, что одним из факторов освобождения Крыма является фактор коренного народа".

"Только международное сообщество пока еще не осознало и не созрело до того, чтобы как можно быстрее перейти к этапу спасения коренного народа Крыма и обеспечения его прав через освобождение его территории", – сказал Чубаров.

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

В частности, 3 сентября 2021 года задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе 23 августа. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Утром 4 сентября российские силовики в оккупированном Крыму пришли с обыском к первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову и задержали его. Ахтемовых и Джелялова позже арестовали.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

8 сентября стало известно, что Асан Ахтемов – родственник первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.

12 сентября Чубаров рассказал о пытках Асана Ахтемова. "Вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы, имитировали расстрел, стреляя над головой, снова бросали в подвал, где пропускали через голову и тело Асана электроток", – писал глава Меджлиса.

Теги: Россия, Крым, Меджлис, Кремль, Рефат Чубаров, оккупация, крымские татары, аннексия
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