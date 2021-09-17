Кремль проявляет к крымским татарам особую ненависть – Чубаров

"Очень многие лишенные свободы крымские татары имеют сроки лишения свободы 13, 17, 19 лет. Это проявление особой ненависти Кремля к крымским татарам, которые как целостный народ остаются такими, которые не приемлют оккупацию", – сказал он.

Глава Меджлиса упомянул о принятии Верховной Радой закона о коренных народах Украины, согласно которому таковым является в том числе крымскотатарский народ.

"Я не помню за 30 лет своей политической деятельности в условиях независимой Украины, чтобы какой-либо законопроект, зарегистрированный в украинском парламенте, вызывал бы такую бурную реакцию со стороны Москвы. [...] Государственная дума Россия принимала специальное заявление и обращалась в различные международные организации, президент [Владимир] Путин несколько раз говорил о невозможности принятия подобного закона", – подчеркнул Чубаров.

Он считает, что российские политики в целом и Путин в частности "в отличие, может быть, от части и украинских политиков, прекрасно понимают, что одним из факторов освобождения Крыма является фактор коренного народа".

"Только международное сообщество пока еще не осознало и не созрело до того, чтобы как можно быстрее перейти к этапу спасения коренного народа Крыма и обеспечения его прав через освобождение его территории", – сказал Чубаров.