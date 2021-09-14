Операцией карателей по разгону крымских татар в Симферополе руководил перебежчик из рядов МВД Украины – Чубаров

Николаев (слева) был одним из первых перебежчиков из рядов МВД Украины на сторону российских оккупантов Фото: Рефат Чубаров / Facebook

Чубаров отметил, что в марте 2014 года Николаев служил в МВД Украины в этой должности. Сейчас он руководит российской полицией оккупированного Симферополя, причем его назначили уже 19 марта 2014 года, сообщалось на сайте МВД РФ.

Глава Меджлиса подчеркнул, что Николаев – один из первых перебежчиков из рядов МВД Украины на сторону российских оккупантов.

Крымские татары 4 сентября пришли протестовать к зданию ФСБ в Симферополе против задержания своих друзей и родственников. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.