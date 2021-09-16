ФСБшники Путина далеко превзошли в своем людоедстве гестапо Гитлера и НКВД Сталина – Чубаров

"Сегодня общество уже знает обо всех обстоятельствах и ужасающих деталях истязаний и пыток, которым подверглись со стороны российских оккупантов двоюродные братья Азиз и Асан Ахтемовы. Международное сообщество осознает, что ФСБшники [президента РФ Владимира] Путина являются не просто прилежными учениками гестапо [Адольфа] Гитлера и НКВД [Иосифа] Сталина, но и далеко превзошли их в своем людоедстве", – написал Чубаров.

Он считает, что, "вырывая признания под пытками, русские палачи одновременно пытаются скомпрометировать национальные институты коренного крымскотатарского народа – Меджлис и Курултай".

"Все палачи крымскотатарских и украинских политзаключенных неизбежно понесут кару за совершенные ими преступления", – заявил Чубаров.

Он также опубликовал видео телеканала "Крым 24", на котором один из братьев Ахтемовых, Асан, "сознается" сотрудникам ФСБ, что пошел на преступление по звонку "из Украины" с угрозами в адрес его семьи.