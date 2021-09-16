ФСБшники Путина далеко превзошли в своем людоедстве гестапо Гитлера и НКВД Сталина – Чубаров

"Сегодня общество уже знает обо всех обстоятельствах и ужасающих деталях истязаний и пыток, которым подверглись со стороны российских оккупантов двоюродные братья Азиз и Асан Ахтемовы. Международное сообщество осознает, что ФСБшники [президента РФ Владимира] Путина являются не просто прилежными учениками гестапо [Адольфа] Гитлера и НКВД [Иосифа] Сталина, но и далеко превзошли их в своем людоедстве", – написал Чубаров.
Он считает, что, "вырывая признания под пытками, русские палачи одновременно пытаются скомпрометировать национальные институты коренного крымскотатарского народа – Меджлис и Курултай".
"Все палачи крымскотатарских и украинских политзаключенных неизбежно понесут кару за совершенные ими преступления", – заявил Чубаров.
Он также опубликовал видео телеканала "Крым 24", на котором один из братьев Ахтемовых, Асан, "сознается" сотрудникам ФСБ, что пошел на преступление по звонку "из Украины" с угрозами в адрес его семьи.
Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе 23 августа. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.
Утром 4 сентября российские силовики в оккупированном Крыму пришли с обыском к Джелялову и задержали его.
В тот же день к зданию ФСБ в Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.
Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.
6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста.
В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.
7 сентября российская ФСБ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа в организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в Крыму. В ГУР Минобороны это опровергли.
8 сентября стало известно, что Асан Ахтемов – родственник первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.
12 сентября Чубаров рассказал о пытках Асана Ахтемова. "Вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы, имитировали расстрел, стреляя над головой, снова бросали в подвал, где пропускали через голову и тело Асана электроток", – писал глава Меджлиса.