Замглавы Меджлиса Джелялова поставили в российском СИЗО на учет как "склонного к терроризму" – адвокат

По словам адвоката, Джелялов выглядит хорошо и не жалуется на здоровье Фото: Крымская солидарность / Facebook

"Буквально накануне нашей встречи Нариману сообщили, что он поставлен на профучет как лицо склонное к совершению террористических и экстремистских преступлений. Что явно свидетельствует о полном незнании сотрудниками СИЗО принципов уголовного производства и такого понятия как презумпция невиновности. Конечно же, все подобные незаконные административные решения мы будем обжаловать", – написал Полозов.

По словам адвоката, Джелялов выглядит хорошо и не жалуется на здоровье. Оккупанты содержат его в двухместной камере в так называемом спецблоке, где ограничено взаимодействие не только с внешним миром, но и с другими заключенными. Его единственный сокамерник – фигурант дела о религиозной организации "Свидетели Иеговы", которую запретили в России и в аннексированном Крыму.

Джелялов рассказал также, что тюремные врачи осмотрели его и сделали прививки от оспы и гепатита, объяснив это тем, что в учреждении "много всякой заразы и необходимо себя обезопасить".

Как стало известно сегодня, в РФ на учет как "склонных к нападению на сотрудников исправительного учреждения" поставили крымских татар, фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир", которые отбывают заключение в колонии №16 в Салавате (Башкортостан, РФ). Им пояснили, что выполняют распоряжение руководства УФСИН, которое после убийства в Курганской колонии решило ставить на профилактический учет всех осужденных по статье 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней).

Профучет может быть основанием для перевода заключенного в СУС (строгие условия содержания) или единое помещение камерного типа. Таких осужденных конвоируют с усиленной охраной, они лишаются шансов на досрочное освобождение и смягчение условий отбывания наказания, поясняли в "Крымской солидарности".